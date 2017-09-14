كين: “ريال مدريد سيضحك على مستوى ليفربول إن واجهه”

قلل روي كين قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً من حظوظ الغريم ليفربول في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، موضحاً أن الكبار سيضحكون إن واجهوا الريدز في دوري الأبطال.

كين أشار إلى أن ريال مدريد بالتحديد يفصله فارق كبير بالمستوى عن ليفربول لدرجة أنه سيضحك إن واجه الفريق الأحمر في المسابقة.

وقال كين في تصريح صحفي “التتويج بدوري الأبطال؟ انسوا ذلك. ربما يملك ليفربول فرصة للعبور إلى دور الستة عشر، لكن حينما يواجهون ريال مدريد أو الأندية الكبرى الأخرى سيضحكون جميعاً على ليفربول”.

وأهدر ليفربول نقطتين في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حينما استقبل إشبيلية على أرضية ملعبه أنفيلد.