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كين: “ريال مدريد سيضحك على مستوى ليفربول إن واجهه”

كين: “ريال مدريد سيضحك على مستوى ليفربول إن واجهه”

By admin
14 سبتمبر، 2017
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قلل روي كين قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً من حظوظ الغريم ليفربول في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، موضحاً أن الكبار سيضحكون إن واجهوا الريدز في دوري الأبطال.

كين أشار إلى أن ريال مدريد بالتحديد يفصله فارق كبير بالمستوى عن ليفربول لدرجة أنه سيضحك إن واجه الفريق الأحمر في المسابقة.

وأهدر ليفربول نقطتين في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حينما استقبل إشبيلية على أرضية ملعبه أنفيلد.

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