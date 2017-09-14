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ماذا قال كلوب حينما تشاجر مع مدرب إشبيلية ومساعديه؟

ماذا قال كلوب حينما تشاجر مع مدرب إشبيلية ومساعديه؟

By admin
14 سبتمبر، 2017
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كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن الحوار الذي دار بين يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي والجهاز الفني لنادي إشبيلية الإسباني خلال مواجهة الفريقين أمس في ملعب أنفيلد.

كلوب بدا غاضباً بشدة حينما قام إدواردو بريزو مدرب إشبيلية برفض إعادة الكرة إلى جو غوميز مدافع ليفربول بل ورمى الكرة بعيداً عن متناول اللاعب، ودخل حينها في حديث مع الحكم الرابع، قبل أن يقوم الحكم الرئيسي بطرد المدرب الإسباني.

وذهب كلوب لمصافحة أعضاء الجهاز الفني لإشبيلية بعد نهاية المباراة وقال لهم بصوت مسموع على الشاشات “لماذا تصرخون علي؟ لماذا تفعلون ذلك؟ ما الذي فعلته أنا؟ لست من قام بطرده”.

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