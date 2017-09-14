ماذا قال مارسيلو بعد تجديد عقده مع ريال مدريد ؟

أعرب مارسيلو نجم ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع النادي حتى عام 2022، مشيراً إلى أنه يرغب في الاستمرار مع الفريق لأطوال فترة ممكنة.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن تجديد عقد مارسيلو يوم أمس الأربعاء، وتوجه اليوم إلى مكاتب النادي من أجل توقيع العقود بشكل رسمي بتواجد الرئيس فلورنتينو بيريز.

وقال مارسيلو لوسائل الإعلام بعد توقيع العقد “إنه لفخر أن أكون جزء من تاريخ ريال مدريد، أشعر بسعادة كبيرة واعتقد أنني محظوظ لوجودي هنا وتجديد عقدي 5 سنوات، إنه حلم ويتحقق، وعائلتي سعيدة جداً بذلك”.

وتابع “لقد نضجت كثيراً في هذا النادي، وأريد الاستمرار لأطول فترة ممكنة، كل يوم استيقظ وأرى عائلتي سعيدة لأنني ألعب لريال مدريد، هذا أفضل شيء بالنسبة لي”.