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ماذا قال مارسيلو بعد تجديد عقده مع ريال مدريد ؟

ماذا قال مارسيلو بعد تجديد عقده مع ريال مدريد ؟

By admin
14 سبتمبر، 2017
1969
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أعرب مارسيلو نجم ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع النادي حتى عام 2022، مشيراً إلى أنه يرغب في الاستمرار مع الفريق لأطوال فترة ممكنة.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن تجديد عقد مارسيلو يوم أمس الأربعاء، وتوجه اليوم إلى مكاتب النادي من أجل توقيع العقود بشكل رسمي بتواجد الرئيس فلورنتينو بيريز.

وتابع “لقد نضجت كثيراً في هذا النادي، وأريد الاستمرار لأطول فترة ممكنة، كل يوم استيقظ وأرى عائلتي سعيدة لأنني ألعب لريال مدريد، هذا أفضل شيء بالنسبة لي”.

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