مارسيلو: كريستيانو أفضل من رونالدينيو والظاهرة

أثار مارسيلو نجم ريال مدريد جدلاً واسعاً بعد اختيار كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد كأفضل لاعب لعب بجواره خلال مسيرته الاحترافية.

وسبق لمارسيلو اللعب مع العديد من اللاعبين الكبار مثل رونالدينيو، الظاهرة رونالدو، كاكا، نيمار وغيرهم الكثير، إلا أن مدافع السيليساو يرى أن صاروخ ماديرا أفضلهم، وهو ما أثار استياء الجماهير البرازيلية.

وقال مارسيلو في تصريحات لوسائل الإعلام عقب توقيعه على عقده الجديد مع ريال مدريد “لعبت مع الظاهرة رونالدو ورونالدينيو وفان نيستلروي وآخرين، لكن باعتقادي أن الأفضل هو كريستيانو رونالدو، بينما أصعب لاعب واجهته هو نيمار”.

وعن أفضل مدرب لعب تحت قيادته، قال مارسيلو “زيدان هو أفضل مدرب في مسيرتي بكل تأكيد، فليس من السهل أن توحد العديد من اللاعبين الكبار في وقت قصير كهذا”.