مورينيو يستعد لإقناع أوزيل بالانتقال إلى مانشستر يونايتد

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لخطف صفقة الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن جوزي مقتنع بإمكانيات أوزيل وذلك منذ تواجد الثنائي في ريـال مدريد الإسباني منذ عدة سنوات.

وأضاف التقرير أن مورينيو لديه ثقة كبيرة في إمكانية إقناع أوزيل بالانتقال إلى ملعب اولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة ان عقد أوزيل سينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، ولم يقم حتى الآن بتوقيع عقد جديد.

ويخوض أرسنال اليوم أولى مبارياته في الدوري الأوروبي أمام كولن الألماني، ومن المتوقع أن يتم إراحة أوزيل في هذه المباراة استعدادًا إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

يذكر أن أوزيل انتقل إلى صفوف أرسنال من ريـال مدريد منذ عام 2014، وتمكن خلال هذه الفترة الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في ثلاث مناسبات.