هازارد يقترب من توقيع عقد جديد مع تشيلسي

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يقترب من تجديد عقد نجمه البلجيكي إيدن هازارد خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ عليه من العروض الأوروبية.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن عقد هازارد الحالي يصل إلى 2020، ويأمل النادي الإنجليزي في تمديد عقد اللاعب لمدة عام إضافي.

وأضاف التقرير أن هازارد يتقاضي حاليًا 200 ألف استرليني كراتب أسبوعي، ومن المتوقع أن يتم رفع قيمة هذا الراتب 100 ألف استرليني زيادة، ليصبح واحد من أعلى الرواتب في العالم.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أكدت على وجود اهتمام كبير من نادي ريـال مدريد الإسباني من أجل ضم هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هازارد كان يغيب عن صفوف تشيلسي في الفترة الأخيرة نتيجة لإصابته في الكاحل، ولكنه عاد للتواجد على دكة البدلاء في آخر مباراتين.