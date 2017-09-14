وكيل أعمال يايا توريه يُكذب غوارديولا

كذب ديميتري سيلوك وكيل أعمال يايا توري بشكل غير مباشر المدرب بيب غوارديولا حول تصريحاته الأخيرة التي وضح خلالها بأن عدم لعب توريه في المباريات يعود لمشاكل رياضية.

وسائل الإعلام البريطانية فهمت من تصريحات غوارديولا بأن يايا توري يعاني من مشاكل بدنية أو أن عمله في التدريبات لا يرضي المدرب الإسباني، وهو ما نفاه وكيل الأعمال في تغريدة موجهة بشكل خاص لصحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وقال وكيل الأعمال في التغريدة “يايا توريه في حالة بدنية عظيمة، إنه جاهز للعب، سوف يثبت ذلك. الأمر متروك لبيب غوارديولا”.

وسبق أن دخل سيلوك في خلاف علني مع غوارديولا خلال الموسم الماضي بسبب تصريحاته الهجومية على المدرب، الأمر الذي دفع الأخير لحرمانه يايا من اللعب في الأشهر الأولى الموسم.