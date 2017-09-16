أخبار سعيدة لجماهير يوفنتوس قبل مواجهة ساسولو

عاد المدافع الإيطالي جورجيو كيليني والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لقائمة يوفنتوس التي ستواجه ساسولو مساء الأحد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وكان الثنائي قد غاب عن مواجهة برشلونة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وفي نفس الوقت يغيب عن القائمة كل من بينيديكت هوفيديس وماتيا دي تشيليو وماركو بياكا وسامي خضيرة وكلاوديو ماركيزيو بسببب الإصابة.

وأكد المدرب ماسيمليانو أليجري بأن هوفيديس سيعود الإثنين، بينما يعاني دي تشيليو من إصابة في الكاحل مع إمكانية وجود كسور.

وضمت قائمة يوفنتوس كل من :

جيانلويجي بوفون وجورجيو كيليني ومهدي بنعطية وميراليم بيانيتش وخوان كوادرادو وغونزالو هيغواين وباولو ديبالا ودوغلاس كوستا وأليكس ساندرو وأندريا بارزالي وبليز ماتويدي بينسيليو وماريو ماندزوكيتش وكوادو أسامواه وتشيزني وروغاني وستيفان ليشتشتاينر وستيفانو ستورارو وبينتاكور وفيديريكو بيرنارديسكي.