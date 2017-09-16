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إبراهيموفيتش: سأعود أقوى من السابق لأنني زلاتان

إبراهيموفيتش: سأعود أقوى من السابق لأنني زلاتان

By admin
16 سبتمبر، 2017
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أكد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بأنه سيعود إلى الملاعب أقوى من السابق وذلك بسبب التدرب بشكلٍ متواصل خلال فترة إصابته.

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة بالرباط الصليبي في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضية وسيغيب حتى يناير القادم بسببها، ورغم أن عقده انتهى قام مانشستر يونايتد بتجديده من أجل الاعتماد عليه في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأضاف “سأتجاوز كل عقبة وأحطم كل ما يقف في وجهي للوصول إلى هدفي، سأعود إلى الملاعب بشكلٍ أفضل من الذي كنت عليه لأنني زلاتان”.

وختم “أريد أن أكون نسخة أفضل ويجب عليكم تخيل كيف أكون، أنا بحاجة للصبر وهذه سمة عملي في الوقت الحالي”.

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