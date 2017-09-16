إبراهيموفيتش: سأعود أقوى من السابق لأنني زلاتان

أكد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بأنه سيعود إلى الملاعب أقوى من السابق وذلك بسبب التدرب بشكلٍ متواصل خلال فترة إصابته.

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة بالرباط الصليبي في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضية وسيغيب حتى يناير القادم بسببها، ورغم أن عقده انتهى قام مانشستر يونايتد بتجديده من أجل الاعتماد عليه في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وقال إبراهيموفيتش قبل ثلاثة أشهر ونصف على عودته “لم أتوقف عن التدريبات في أي يوم منذ إجراء العملية الجراحية في ركتبي، هذا تحدٍ جديد بالنسبة لي، عندما أركز على هدف معين فلا شيء يمنعني من تحقيقه”.

وأضاف “سأتجاوز كل عقبة وأحطم كل ما يقف في وجهي للوصول إلى هدفي، سأعود إلى الملاعب بشكلٍ أفضل من الذي كنت عليه لأنني زلاتان”.

وختم “أريد أن أكون نسخة أفضل ويجب عليكم تخيل كيف أكون، أنا بحاجة للصبر وهذه سمة عملي في الوقت الحالي”.