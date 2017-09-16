باتشواي يسخر من لعبة “فيفا”

سخر اللاعب البلجيكي ميتشي باتشواي من لعبة فيفا في حوار دار بينه وبين المسؤول عن الحساب الرسمي للعبة، وذلك بعد أن شاهد ميتشي تصنيفه كلاعب.

باتشواي حصل على تقييم 80 % إجمالي في اللعبة من أصل 100%، وهو الأمر الذيب لم ينل استحسانه كثيراً.

وبدأ باتشواي كلامه على تويتر موجهاً التغريدة لحساب فيفا: “هل من الممكن أن تفسروا لي هذا؟”. (وهو حاملاً لبطاقة تقييمه في اللعب).

فرد المسؤول عن حساب فيفا: “فقط سجل الأهداف وسنتحدث بعدها”.

وجاء الرد قاسياً وساخراً من باتشواي: “أنا أسجل الأهداف منذ مدة طويلة، أطول حتى من آخر مرة كان فيها السيرفر الخاص بكم يعمل بشكل جيد”.