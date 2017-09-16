بايرن ميونخ يسحق ماينز وشالك يزيد أوجاع فيردر بريمن

حقق بايرن ميونخ فوزاً مستحقاً على ماينز بنتيجة أربعة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم والتي جرت بعد ظهر اليوم السبت على ملعب أليانز آرينا.

وافتتح النادي البافاري باب التسجيل عن طريق المهاجم توماس مولر في الدقيقة الحادي عشر من الشوط الأول ، فيما سجل آريين روبن الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والعشرين.

وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة الخمسين ، قبل أن يعود اللاعب نفسه للتوقيع على الهدف الرابع في الدقيقة السابعة والسبعين.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني مؤقتاً في الترتيب العام للدوري الألماني ، فيما تجمد رصيد ماينز عند النقطة الثالثة في المركز الرابع عشر.

وفاز شتوتغارت على ملعب مرسيدس بينز ارينا أمام فولفسبورغ بهدف دون رد بتوقيع تشادراك أكولو في الدقيقة الواحدة والأربعين ، ليرفع رصيده للنقطة السادسة في المركز التاسع مؤقتاً.

وتمكن أوغسبورغ من العودة بفوز صعب ومستحق خارج ميدانه أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة هدفين مقابل هدف ، حيث رفع رصيده بعد هذا الانتصار إلى النقطة السابعة في المركز الرابع مؤقتاً.

وانتهت مباراة القمة بين فيردر بريمن وشالكه على ملعب فيسير شتاديون بفوز الأخير بهدفين دون رد في اللحظات الأخيرة ، حيث أسفر هذا الانتصار عن صعود شالكه للمركز الثالث مؤقتاً برصيد تسع نقاط.