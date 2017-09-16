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برشلونة يلمح إلى التوقف عن اهتمامه بضم كوتينيو

برشلونة يلمح إلى التوقف عن اهتمامه بضم كوتينيو

By admin
16 سبتمبر، 2017
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ألمح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني إلى أن التحرك من أجل التعاقد مع اللاعب فيليب كوتينيو قد يتوقف بشكل نهائي بسبب التمادي في سعره.

واعترف بارتوميو أن السعر المطلوب من جانب ليفربول الإنجليزي لبيع الجناح الدولي البرازيلي كبير للغاية ، رغم انفاق 150 مليون يورو لضم عثمان ديمبيلي.

وحول شعور مشجعو برشلونة بالإحباط من الصفقات التي قام بها النادي هذا الصيف واضاف : “ليس لدي أي شعور بالإحباط إزاء سوق الانتقالات وأنا سعيد جداً بهذه التعاقدات”.

وتابع بقوله : “أردنا إجراء تعاقدات جيدة ، لقد تعاقدنا مع سيميدو ، وانضم إلينا باولينيو في خط الوسط وعثمان ديمبيلي مكان نيمار ، وأنا سعيد جداً بعودة جيرارد ديولوفيو”.

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