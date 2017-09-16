بعد السقوط أمام ساوثهامبتون..كريستال بالاس يحقق الرقم الأسوأ بتاريخ البريمييرليغ

يعيش فريق كريستال بالاس أسوأ أيامه منذ عودته للدوري الانجليزي الممتاز، بعد سلسلة من النتائج المحبطة له بالبطولة بداية من الموسم الحالي.

وتعرض كريستال لهزيمة جديدة اليوم السبت بافتتاح الجولة الخامسة بالبطولة، بسقوطه على ارضه ووسط جماهيره أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد سجله ستيفن ديفيز.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة لكريستال بالاس منذ بداية الموسم الحالي، ليحتل المركز الأخير بجدول البطولة حتى الآن.

ويعتبر بالاس أيضا هو أول فريق يتعرض لخمس هزائم متتالية بافتتاح أي موسم بتاريخ الدوري الانجليزي، كما يعد أيضا أول فريق يعجز عن التسجيل لأول 5 مباريات متتالية لمدة 439.

ويأتي ذلك رغم تغيير الأجهزة الفنية الذي قامت به إدارة النادي، بإقالة الهولندي فرانك ديبور، وتعيين روي هودسون مدربا للفريق منذ أيام قليلة.