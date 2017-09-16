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بوتشيتينو: هاري كين أنقذني من الإقالة!

بوتشيتينو: هاري كين أنقذني من الإقالة!

By admin
16 سبتمبر، 2017
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كشف مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو كيف أن هدف هاري كين قبل 3 سنوات أنقذه من الإقالة، وذلك حين طلب منه اختيار أفضل هدف للنجم الإنجليزي من بين 103 أهداف التي سجلها للسبيرز.

وكان هدف هاري كين ضد أستون فيلا في 2 نوفمبر 2014، حيث كان توتنهام يحتل المركز 11 في جدول الترتيب، بعد مرور 10 جولات.

وقال بوتشيتينو: “صحيح، كان الفريق في النصف السفلي من جدول الترتيب، وكنا قليلا تحت الضغط، الفريق كان يلعب جيدا لكن لا يفوز. ودائما في كرة القدم، عندما لا تحصل على نتائج جيدة، يتم إقالة المدرب..”

“على سبيل المثال، رونالد دي بوير، الذي أقيل بعد أربع مباريات من قبل كريستال بالاس هذا الموسم. أول 10 مباريات مهمة. هذا هو السبب في أن هدف هاري كين الأفضل بالنسبة لي، لأنه أنقذني من الإقالة وسمح لنا أن نواصل العمل ومحاولة تغيير النادي.”

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