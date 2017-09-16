بيب يحذر لاعبيه ضمنياً من وسائل التواصل الإجتماعي

وجه المدرب الإسباني بيب غوارديلا تحذيراً ضمنياً للاعبيه في مؤتمره الصحفي بالأمس قبل مباراة مانشستر سيتي أمام واتفورد والتي ستلعب اليوم ضمن فعاليات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في أحد الأسئلة بالمؤتمر الصحفي، سأل أحد الصحفيين بيب عن مراقبة الاتحاد الإنجليزي لنشاطات اللاعبين على وسائل التواصل الإجتماعي (وهو ما حدث مع بكاري سانيا في الموسم الماضي وتم إيقافه بسبب ذلك).

ورد بيب: “أنا لا أتحدث معهم عن هذه الأمور فأنا لست حارساً، ولكن عليهم أن يحذروا”.

وسُئل عن فيديو أغويرو الذي كان يقود فيه سيراة ورد: “عليه دائماً أن يحذر أثناء القيادة”.

“عليهم دائماً أن يحذروا مما يكتبونه، ولكن لن نستطيع منعهم من القيام بذلك فأطفالنا الآن يستخدمون وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة”.