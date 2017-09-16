جماهير ارسنال تفتح النار على فينغر بسبب عدم ضم ليمينا

شنت جماهير أرسنال الإنجليزي هجوما كبيرا على أرسن فينغر المدير الفني للفريق بسبب عدم التعاقد مع ماريو ليمينا لاعب يوفنتوس السابق والمنتقل إلى ساوثامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وذكرت صحيفة مترو الإنجليزية أن اسم اللاعب لم يكن محددا ضمن قائمة أهداف فينغر خلال الميركاتو الصيفي، وهو ما جعلت الجماهير تتسائل حول عدم رغبة فينغر من البداية التعاقد معه رغم تألقه مؤخرا مع ساوثامبتون.

وكان اللاعب قد رحل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب خروجه من حسابات ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس الذي قرر التعاقد مع بليز ماتويدي.