زيدان: آمل أن يسجل بيل هدفين غدا ويوقف الانتقادات!

ظهر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال سوسيداد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

وطالب المدرب الفرنسي بالصبر على غاريث بيل، الذي يعتقد أنه سيقدم أفضل نسخة له في غضون فترة ليست طويلة جدا.

حيث قال: “الانتقادات لا يمكننا السيطرة عليها، ما يمكننا التحكم به هو العمل الذي نقوم به. أتمنى أن يسجل غاريث بيل هدفين غدا ضد ريال سوسيداد ويوقف الانتقادات. عودته لمستواه مسألة وقت فقط، لقد غاب عن الملاعب لمدة 4 أشهر، سيحتاج لنفس المدة للعودة لسابق عهده. يجب الصبر عليه، أنا واثق من عودته، وقدرته على تعامل مع الضغوط.”

عن اللقاء: “”نحن نعلم أننا سنواجه فريقا جيدا جدا، وقد حققوا بداية جيدة جدا هذا الموسم، لكن هذا لا يغير شيئا بالنسبة لنا، سنحاول أن نقدم مباراة جيدة، ونفوز”.

الغائب كريستيانو رونالدو: “علينا أن نفكر أنها آخر مباراة نلعبها بدونه، نحن بحاجة إليه، لدينا لاعبين قادرين على تعويضه بشكل جيد. سوف نقدم لعبة جيدا جدا غدا.”

غياب كروس وفاييخو: “شعروا ببعض الانزعاجات في آخر حصة تدريبية، لذلك من المستبعد الاعتماد عليهما غدا، لا نريد المخاطرة..”