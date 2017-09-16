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زيدان: آمل أن يسجل بيل هدفين غدا ويوقف الانتقادات!

زيدان: آمل أن يسجل بيل هدفين غدا ويوقف الانتقادات!

By admin
16 سبتمبر، 2017
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ظهر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال سوسيداد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

وطالب المدرب الفرنسي بالصبر على غاريث بيل، الذي يعتقد أنه سيقدم أفضل نسخة له في غضون فترة ليست طويلة جدا.

عن اللقاء: “”نحن نعلم أننا سنواجه فريقا جيدا جدا، وقد حققوا بداية جيدة جدا هذا الموسم، لكن هذا لا يغير شيئا بالنسبة لنا، سنحاول أن نقدم مباراة جيدة، ونفوز”.

الغائب كريستيانو رونالدو: “علينا أن نفكر أنها آخر مباراة نلعبها بدونه، نحن بحاجة إليه، لدينا لاعبين قادرين على تعويضه بشكل جيد. سوف نقدم لعبة جيدا جدا غدا.”

غياب كروس وفاييخو: “شعروا ببعض الانزعاجات في آخر حصة تدريبية، لذلك من المستبعد الاعتماد عليهما غدا، لا نريد المخاطرة..”

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