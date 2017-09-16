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زيدان يؤكد غياب توني كروس ضد ريال سوسيداد

زيدان يؤكد غياب توني كروس ضد ريال سوسيداد

By admin
16 سبتمبر، 2017
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انضم توني كروس إلى قائمة الاصابات التي ضربت ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي ، حيث سيغيب عن مباراة الغد أمام ريال سوسيداد في ملعب أنويتا.

وغاب اللاعب الدولي الألماني عن تدريبات ريال مدريد التي جرت صباح اليوم السبت ، فيما فضل المدرب زين الدين زيدان استبعاده خوفاً من تفاقم إصابته.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم أن غياب لاعب خط الوسط توني كروس تعتبر مشكلة كبيرة ، لكنه أكد على عدم ضرورة تعريض لاعبيه للخطر.

وقال زيدان في مؤتمره الصحفي : “فاييخو وكروس سيغيبان ضد ريال سوسيداد ، إصابة كلا اللاعبان ليست خطيرة ولكني لا أريد أيضاً أن يتعرض أي لاعب للخطر”.

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