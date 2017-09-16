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سيموني إنزاغي : لاتسيو يعيش حالياً في ضغط كبير

سيموني إنزاغي : لاتسيو يعيش حالياً في ضغط كبير

By admin
16 سبتمبر، 2017
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أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق لاتسيو الإيطالي أنه يتواجد ضغط على فريقه بعد التألق في بداية الموسم الحالي سواء كان في الدوري الإيطالي او في الدوري الاوروبي .
ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات إنزاغي والذي قال : لقد بدأنا الموسم بشكل قوي للغاية بعد فوزنا بكأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس يوم 13 اوت الماضي .
وتابع إنزاغي : سيكون من الصعب أن نلعب بكامل لياقتنا البدنية امام جنوى خاصة أننا أدينا مباراة قوية ضد فيتسيه الهولندي في الدوري الاوروبي .
واضاف سيموني إنزاغي : المباراة لن تكون سهلة ضد فريق جنوى ونحن ندرك مدى قوتهم بسبب الأداء القوي والذي ظهروا عليه في الموسم الماضي ، يجب أن نكون جائعين ومصممين على تحقيق النقاط والنتائج الإيجابية .
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