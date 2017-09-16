سيموني إنزاغي : لاتسيو يعيش حالياً في ضغط كبير

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق لاتسيو الإيطالي أنه يتواجد ضغط على فريقه بعد التألق في بداية الموسم الحالي سواء كان في الدوري الإيطالي او في الدوري الاوروبي .

ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات إنزاغي والذي قال : لقد بدأنا الموسم بشكل قوي للغاية بعد فوزنا بكأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس يوم 13 اوت الماضي .

وتابع إنزاغي : سيكون من الصعب أن نلعب بكامل لياقتنا البدنية امام جنوى خاصة أننا أدينا مباراة قوية ضد فيتسيه الهولندي في الدوري الاوروبي .

واضاف سيموني إنزاغي : المباراة لن تكون سهلة ضد فريق جنوى ونحن ندرك مدى قوتهم بسبب الأداء القوي والذي ظهروا عليه في الموسم الماضي ، يجب أن نكون جائعين ومصممين على تحقيق النقاط والنتائج الإيجابية .