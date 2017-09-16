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غوارديولا: لا أحد يستطيع الجلوس على طاولة ميسي!

غوارديولا: لا أحد يستطيع الجلوس على طاولة ميسي!

By admin
16 سبتمبر، 2017
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يرى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أن النجم الأرجنتيني فوق أي مقارنات، و لا يوجد لاعب يستحق مقارنته به.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، رد غوارديولا على سؤال من أحد الصحفيين عن ليو ميسي، والوقت الذي كانا معا في “كامب نو”.

حول إمكانية وصول مبابي لمستوى ميسي: “ربما أنا لا أعرف، هو لاعب استثنائي، وهذا أمر مؤكد. لكن علينا الانتظار وسنرى.”

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