غوارديولا: لا أحد يستطيع الجلوس على طاولة ميسي!

يرى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أن النجم الأرجنتيني فوق أي مقارنات، و لا يوجد لاعب يستحق مقارنته به.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، رد غوارديولا على سؤال من أحد الصحفيين عن ليو ميسي، والوقت الذي كانا معا في “كامب نو”.

حيث قال: “لا أحد يستطيع الجلوس على طاولة ميسي. يسجل 60 أو 70 هدفا في الموسم، ودائما في المباريات الكبرى، ولعب كل ثلاثة أيام، ولم يتعرض للإصابة أبدا. دائما يضع جسمه تحت السيطرة.”

حول إمكانية وصول مبابي لمستوى ميسي: “ربما أنا لا أعرف، هو لاعب استثنائي، وهذا أمر مؤكد. لكن علينا الانتظار وسنرى.”