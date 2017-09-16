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فينغر يخطط لمنح كوادرادو فرصة ثانية في الدوري الإنجليزي

فينغر يخطط لمنح كوادرادو فرصة ثانية في الدوري الإنجليزي

By admin
16 سبتمبر، 2017
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مدرب آرسنال آرسين فينغر يرغب في التعاقد مع جناح يوفنتوس خوان كوادرادو جانفي القادم.

ويعتبر الدولي الكولومبي هدفا رئيسيا للمدرب الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، حيث يعتزم منحه فرصة ثانية في الدوري الإنجليزي.

فينغر تخلى عن فكرة ضم ليمار لعدم رغبة اللاعب نفسه في الانتقال إلى آرسنال، وكوادرادو هو الخيار رقم واحد الآن لدى آرسين فينغر.

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