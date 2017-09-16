فينغر يخطط لمنح كوادرادو فرصة ثانية في الدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مدرب آرسنال آرسين فينغر يرغب في التعاقد مع جناح يوفنتوس خوان كوادرادو جانفي القادم.

ويعتبر الدولي الكولومبي هدفا رئيسيا للمدرب الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، حيث يعتزم منحه فرصة ثانية في الدوري الإنجليزي.

وكان كوادرادو قد قضى فترة إعارة غير موفقة في ستامفورد بريدج، استمرت لستة أشهر.

فينغر تخلى عن فكرة ضم ليمار لعدم رغبة اللاعب نفسه في الانتقال إلى آرسنال، وكوادرادو هو الخيار رقم واحد الآن لدى آرسين فينغر.