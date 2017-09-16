فينغر يعترف بصعوبة التفوق على تشيلسي في معقله

اعترف أرسين فينغر مدرب آرسنال الإنجليزي بصعوبة التفوق على تشيلسي في معقله ستامفورد بريدج خلال المواسم الأخيرة، خصوصاً أن الغانرز أصبح غير مقنع أيضاً في مواجهات الكبار.

وأشار فينغر في ذات الوقت إلى الانتصارات التي حققها آرسنال على حساب تشيلسي مؤخراً، وطالب لاعبيه بالتركيز على الفوز بالمباراة وليس على المكان الذي يلعب خلاله اللقاء.

وقال فينغر في تصريح صحفي “في السنوات الأخيرة امتلك تشيلسي فريق عظيم، لذلك من الصعب جداً الفوز في معقله ستامفورد بريدج”.

وأضاف “لكن سجلنا بشكل عام أمام تشيلسي جيد، لقد حققنا الانتصار على حسابهم في الدوري خلال الموسم الماضي، وفي نهائي كأس الاتحاد، وفي الدرع الخيرية، لذلك يجب أن نركز على تحقيق الانتصار وليس المكان الذي نلعب فيه”.