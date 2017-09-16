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فينغر يعترف بصعوبة التفوق على تشيلسي في معقله

فينغر يعترف بصعوبة التفوق على تشيلسي في معقله

By admin
16 سبتمبر، 2017
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اعترف أرسين فينغر مدرب آرسنال الإنجليزي بصعوبة التفوق على تشيلسي في معقله ستامفورد بريدج خلال المواسم الأخيرة، خصوصاً أن الغانرز أصبح غير مقنع أيضاً في مواجهات الكبار.

وأشار فينغر في ذات الوقت إلى الانتصارات التي حققها آرسنال على حساب تشيلسي مؤخراً، وطالب لاعبيه بالتركيز على الفوز بالمباراة وليس على المكان الذي يلعب خلاله اللقاء.

وأضاف “لكن سجلنا بشكل عام أمام تشيلسي جيد، لقد حققنا الانتصار على حسابهم في الدوري خلال الموسم الماضي، وفي نهائي كأس الاتحاد، وفي الدرع الخيرية، لذلك يجب أن نركز على تحقيق الانتصار وليس المكان الذي نلعب فيه”.

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