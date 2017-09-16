كاسيميرو: نصائح رونالدو جعلتني لاعبا أفضل!

تحدث لاعب خط وسط ريال مدريد كاسيميرو عن مدى تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تطور مستواه، منذ عودته للنادي الملكي من بورتو في عام 2015.

وقال الدولي البرازيلي في مقابلة مع أحد وسائل الإعلام الإسبانية: “رونالدو ساهم في تطور مستواي بشكل كبير، بفضله أصبحت لاعبا أفضل. بعد عودتي من الإعارة لبورتو، أخبرني أني أملك جسما قويا وعلي استغلاله وإظهار صلابة أكبر في أسلوب لعبي، نصيحة ساعدتني جدا في تطوير مستواي.”

وأضاف: “لقد شجعني أيضا على التسديد من خارج منطقة الجزاء، كان ذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال لي فقط سدد وسوف تسجل، وهو ما حصل بالفعل.”

“بالنسبة لي رونالدو الأفضل في العالم، و من دواعي سروري اللعب إلى جانبه. أعتقد أنه لا يزال بإمكانه اللعب لـ 10 سنوات آخرى.”