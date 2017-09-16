كروس يغيب عن تدريبات ريال مدريد

أنهى ريال مدريد اليوم السبت استعداداته لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

وقد تدرب فريق زيدان في فالديباس مع غياب رئيسي، تمثل في توني كروس الذي لم يتدرب مع المجموعة. فاييجو أيضا بدوره لم يتدرب مع الفريق.

كما عرفت الحصة التدريبية غياب بنزيما، وكوفاسيتش، الذين يواصلان عملية الانتعاش، وكان الخبر السار هو عودة أسينسيو الذي غاب عن مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بسبب وعكة صحية.

ويذكر أن ريال مدريد سيفتقد أيضا لجهود كريستيانو رونالدو، الذي لن يتمكن من السفر إلى سان سيباستيان، حيث سيقضى آخر مباراة من عقوبته، هذا إلى جانب مارسيلو الذي استبعد من القائمة أيضا للإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء ضد ليفانتي.