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كروس يغيب عن تدريبات ريال مدريد

كروس يغيب عن تدريبات ريال مدريد

By admin
16 سبتمبر، 2017
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أنهى ريال مدريد اليوم السبت استعداداته لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

وقد تدرب فريق زيدان في فالديباس مع غياب رئيسي، تمثل في توني كروس الذي لم يتدرب مع المجموعة. فاييجو أيضا بدوره لم يتدرب مع الفريق.

ويذكر أن ريال مدريد سيفتقد أيضا لجهود كريستيانو رونالدو، الذي لن يتمكن من السفر إلى سان سيباستيان، حيث سيقضى آخر مباراة من عقوبته، هذا إلى جانب مارسيلو الذي استبعد من القائمة أيضا للإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء ضد ليفانتي.

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