كريسبو: إيكاردي يأتي بعد رونالدو وميسي!

يرى النجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو أن مواطنه مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي هو المهاجم الأفضل في العالم بعد ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وقال كريسبو في مقابلة مع صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “بعد كريستيانو رونالدو، وميسي، الذين هما من كوكب آخر، يأتي إيكاردي، هو المهاجم الأفضل بالنسبة لي بعدهما. في سن (24 عاما) كان بالفعل بطل، ويمكن أن يتطور ليصبح الأفضل.”

أضاف: “لقد تابعت إيكاردي منذ وصوله لأول مرة إلى إيطاليا. في كل عام، كان محاطا بالصعوبات، اتخذ دائما خطوات إلى الأمام. هذه علامة على أننا نتحدث عن رجل ذكي. هو أكثر نضجا الآن لإتخاذ خطوة أكبر في مسيرته.”

“دعونا لا ننسى أنه منذ أن جاء إلى الدوري الإيطالي، المرة الوحيدة التي فشل في الوصول إلى أرقام مزدوجة من الأهداف كانت في موسم (2013ـ14). إنه لاعب متكامل يمكنه تسجيل الأهداف بقدمه اليمنى، واليسرى، وبرأسه. وتحركاته داخل المربع مميزة للغاية، لديه صفات لا تصدق، وعلى رأس ذلك لياقته البدنية عالية جدا.”

عن استدعاء سامباولي له للمنتخب الأرجنتيني: “إيكاردي هو المهاجم المثالي للعب إلى جانب ميسي. كان هناك خلاف حوله، لكنني لم أتفق أبدا مع ذلك. الآن يبدو أن الجميع يتفقون: إيكاردي هو المهاجم الذي سيقدونا إلى كأس العالم.”