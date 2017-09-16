كلوب: كل الأندية تتمنى امتلاك مدافعي ليفربول !

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب بأن المدافعين الذين يمتلكهم يتمنى أي نادي كبير في العالم امتلاكهم، مضيفاً بأنهم مشابهون لأسماء أراد الإعلام انضمامها للفريق مثل خاليدو كوليبالي ودافينسون سانشيز.

وقال كلوب قبل مواجهة لفربول وبيرنلي اليوم “عليك سؤال الأندية الكبرى، ما رأيك بمدافعي ليفربول ؟، وسترى بأنهم يرغبون في ضمهم إلى فرقهم، لماذا يظن الناس بأن مدافعينا لا يمكنهم التطور ؟، لا أفهم ذلك رغم أن هذا الأمر جزء من كرة القدم”.

وأضاف “اللاعبين الذين أملكهم ليسوا أسوأ من المطلوبين في الإعلام، أنا أؤمن بالثقة وذلك بالوثوق باللاعبين الذي أمتلكهم حتى يعطوني فرصة لأفقد الثقة فهذه طريقتي في الحياة، عملي يتضمن إخراج أفضل ما يمتلكه اللاعبين وليس التوقيع مع لاعب وأقول له هيا ابدأ”.

وأكمل “عندما يقدم اللاعبون مستوى جيد سوف أثني عليهم، أنصح اللاعبين دائماً بعدم قراءة شيء في مواقع التواصل الاجتماعي لكن هذا الأمر صعب، جميعهم يعرف ما يقولوه الناس عنهم، إثنان يقولون بأنك جيد وخمسة يقولون بأنك سيء وينتقل الشعور الجيد إلى السيء وقتها”.

وتابع “لوفرين ليس في الـ18 من عمره بل هو رجل وأب ويمك التعامل مع كل شيء ولقد رأيت أخطاء أكبر في مسيرتي التدريبية، أحياناً نخطئ لأننا فريق هجومي قوي وإن فقدنا الكرة بالخطأ سيكون من الصعب استعادتها في هذه الوضعية، الأمر ليس أننا لا نريد إصلاحه أو نتجاهله بل بالعكس أغضب من ذلك”.

وختم “بعد المباراة نتحدث واستقبال هدفين من إشبيلية ليس أمر جيد، لكننا لعبنا أمام فريق قوي في دوري أبطال أوروبا”.