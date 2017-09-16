كونتي يرشح آرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي!

أكد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إنه لا يرى أي سبب يجعل آرسنال خارج السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

واعترف المدرب الإيطالي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة المنتظرة أمام آرسنال غداً الأحد أن فريقه سيواجه تحدياً صعباً للغاية في ديربي لندن.

وقال المدرب أنطونيو كونتي : “آرسنال منافس كبير على اللقب ، عندما تنظر في التشكيلة التي لديهم فسوف ترى أن هناك الكثير من كبار اللاعبين”.

وتابع بقوله : “لا أفهم لماذا لا يستطيعون القتال من أجل اللقب؟ ، آرسنال خسر لاعب واحد فقط (تشامبرلين) ولكن هناك العديد من اللاعبين الكبار”.

وحول نتائج آرسنال الأخيرة واضاف : “آرسنال هو واحد من أفضل ستة فرق في إنجلترا ويملك القدرة على القتال من أجل شيء مهم ، اللقب بكل تأكيد”.

وفيما يتعلق بمبارة الغد وأجاب : “مواجهة آرسنال كبيرة جداً مثلما هو الحال عند مواجهة أي فريق كبير في الدوري الإنجليزي وكل شيء يمكن أن يحدث”.