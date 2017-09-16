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لو سو : لوكاكو أفضل من موراتا حالياً

لو سو : لوكاكو أفضل من موراتا حالياً

By admin
16 سبتمبر، 2017
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أوضح الإنجليزي غراييم لو سو نجم المنتخب الإنجليزي السابق وتشيلسي السابق أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد أفضل من الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي .
وكان لوكاكو انضم لمانشستر يونايتد بدلاً من تشيلسي في صيف العام الحالي وفي فترة الإنتقالات الصيفية .
ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات لو سو والذي قال : في هذه اللحظة يمكنك القول أن لوكاكو أفضل من موراتا والدليل هو عدد الاهداف ولكن موراتا مهاجم له قدرات متميزة .
واضاف لو سو : موراتا تألق مع تشيلسي في الفترة الماضية وأثبت للجميع أنهم مخطئون عندما سألوا على مدى قدرته على التألق .
وتابع نجم تشيلسي السابق : ليس هناك لاعب معين يحتاجه تشيلسي ولكن المركز والذي يجب على البلوز تدعيمه هو مركز الظهير الايسر .
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