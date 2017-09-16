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ماسكيرانو يعيش وضعا جديدا في برشلونة

ماسكيرانو يعيش وضعا جديدا في برشلونة

By admin
16 سبتمبر، 2017
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يعيش المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو وضعا غير مسبوق مع النادي الكتالوني، حيث أصبح حبيس دكة الاحتياط منذ تولي إرنستو فالفيردي الإدارة الفنية للنادي الكتالوني.

ولأول مرة منذ توقيعه في عام 2010، بقى ماسكيرانو على دكة احتياط برشلونة لثلاث مباريات مُتتالية، دون لعب أي دقيقة.

ماسكيرانو حافظ على تواجده على أرضية الملعب دائما، ولم يسبق له الغياب عن تشكيلة برشلونة بهذا الشكل سوى في حالة الإصابات، أو الإرهاق، وليس لأسباب فنية.

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