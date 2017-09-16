ماسكيرانو يعيش وضعا جديدا في برشلونة

يعيش المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو وضعا غير مسبوق مع النادي الكتالوني، حيث أصبح حبيس دكة الاحتياط منذ تولي إرنستو فالفيردي الإدارة الفنية للنادي الكتالوني.

ولأول مرة منذ توقيعه في عام 2010، بقى ماسكيرانو على دكة احتياط برشلونة لثلاث مباريات مُتتالية، دون لعب أي دقيقة.

ولم يلعب النجم الأرجنتيني مباراتين في الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس، وإسبانيول برشلونة، كما غاب عن مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ماسكيرانو حافظ على تواجده على أرضية الملعب دائما، ولم يسبق له الغياب عن تشكيلة برشلونة بهذا الشكل سوى في حالة الإصابات، أو الإرهاق، وليس لأسباب فنية.