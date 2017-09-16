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موراتا: رفضت اقتراح زيدان بالبقاء لأنه يريدني كبديل

موراتا: رفضت اقتراح زيدان بالبقاء لأنه يريدني كبديل

By admin
16 سبتمبر، 2017
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وضح ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي سبب رفضه لاقتراحات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالبقاء مع النادي خلال المواسم المقبلة.

موراتا كشف عن رغبته في اللعب كأساسي وباستمرار لذلك فضل الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف رغم محاولات زيدان بالإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

وأضاف “أنا أملك الطموح، وجائع لتحقيق النجاح. كما أن ذلك سيمنحي خيارات أكثر للعب كأساسي مع إسبانيا خلال نهائيات كأس العالم”.

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