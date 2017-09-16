موراتا: رفضت اقتراح زيدان بالبقاء لأنه يريدني كبديل

وقال موراتا في تصريح صحفي “زيدان أراد مني البقاء، وفي الحقيقة أنا كنت سعيد في مدريد، لكن لا أريد البقاء كبديل. يأتي وقت على كل لاعب يكون بحاجة فيه للعب باستمرار، يكون بحاجة للتطور، والتخلي عن المنطقة الآمنة”.