موراتا: لهذا فضلت تشيلسي على اليونايتد!

كشف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا عن سبب تفضيله لعرض تشيلسي على اليونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

تأثير أنطونيو كونتي كان له الأثر الأكبر على نفس موراتا، بالرغم من اغراء فكرة العمل مجدداً مع جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد وفقاً لموراتا.

وقال: “لقد تلقيت العديد من العروض في الصيف الماضي ليس فقط من تشيلسي ومانشستر يونايتد بل من أندية أخرى من دوريات أخرى كذلك”.

وأضاف: “لقد كان حديثي مع كونتي مثمراً جداً، ولقد كنت دائماً أود العمل معه لأنه من جلبني ليوفنتوس وشعرت دائماً أني مدين له”.