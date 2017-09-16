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موراتا: لهذا فضلت تشيلسي على اليونايتد!

موراتا: لهذا فضلت تشيلسي على اليونايتد!

By admin
16 سبتمبر، 2017
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كشف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا عن سبب تفضيله لعرض تشيلسي على اليونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

تأثير أنطونيو كونتي كان له الأثر الأكبر على نفس موراتا، بالرغم من اغراء فكرة العمل مجدداً مع جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد وفقاً لموراتا.

وأضاف: “لقد كان حديثي مع كونتي مثمراً جداً، ولقد كنت دائماً أود العمل معه لأنه من جلبني ليوفنتوس وشعرت دائماً أني مدين له”.

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