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ميسي يقدم أفضل البدايات في مسيرته الكروية

ميسي يقدم أفضل البدايات في مسيرته الكروية

By admin
16 سبتمبر، 2017
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ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأفضل مستوياته خلال المباريات الأولى لبرشلونة خلال الموسم الحالي 2017-2018.

وكان ميسي فشل في قيادة برشلونة للتتويج بلقب كأس السوبر ليخسر أول مباراتين في الموسم أمام ريال مدريد، قبل أن ينفجر اللاعب ويخطف لبرشلونة أربع انتصارات في الجولات الثلاث الأولى من الليجا ومواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وكانت أفضل بداية لميسي مع برشلونة خلال موسم 2013-2014 عندما سجل تسعة أهداف في أول ست مباريات، وثالث أفضل بداية في موسم 2012-2013 عندما سجل ثمانية أهداف إيضاً في أول ست مباريات.

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