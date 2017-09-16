ميلان يستهدف أليكس فيدال لتعويض كونتي

ادعت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ميلان يستهدف الظهير الأيمن لبرشلونة أليكس فيدال لتعويض غياب مدافع أندريا كونتي عن الملاعب لـ 6 أشهر.

وكان المدافع السابق لأتالانتا واحدا من أهم توقيعات ميلان 11 خلال الصيف، لكنه تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في تدريبات يوم أمس السبت.

ومن المتوقع أن يخضع كونتى لعملية جراحية خلال 24 ساعة المقبلة، وسيبتعد عن الملاعب من 4 إلى 6 أشهر.

الروسونيري بحاجة إلى بديل، وقد وضع نصب عينه التوقيع مع أليكس فيدال في يناير القادم، الذي يعتبر جزأ غير أساسي في خطط برشلونة، وبالتالي سيكون متاحا على سبيل الإعارة.