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مينو رايولا يحدد موعداً لعودة إبراهيموفيتش للملاعب

مينو رايولا يحدد موعداً لعودة إبراهيموفيتش للملاعب

By admin
16 سبتمبر، 2017
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أكد مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش أن الأخير سيعود للعب مع مانشستر يونايتد في بداية عام 2018 بعد التعافي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وجدد إبراهيموفيتش عقده مع مانشستر يونايتد لمدة عام واحد في وقت سابق من هذا الصيف ، فيما يأمل النجم السويدي في المشاركة مع فريق الشياطين الحمر في النصف الثاني من هذا الموسم.

وقال رايولا لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية : “زلاتان سوف يصل إلى مستوى اللياقة الكاملة في يناير / كانون الثاني القادم ونأمل أن يسير كل شيء كما هو مخطط له حتى ذلك الحين”.

ونفى مينو رايولا التفاوض مع أي نادٍ إيطالي قبل توقيع إبراهيموفيتش على عقده الجديد واضاف : “لم نتصل بأي نادٍ آخر لأن تركيز زلاتان كان دائماً مع مانشستر يونايتد الذي يحترم مشروعه”.

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