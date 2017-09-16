4 عروض مغرية على طاولة بوفون

وفقا لـ “توتوسبورت”، فإن حارس مرمى يوفنتوس جيانلويجي بوفون لديه 4 عروض على طاولته منها 3 عروض لشغل منصب إداري، وعرض آخر من الدوري الأمريكي في حال قرر الاستمرار في الملاعب لما بعد سن 40 عاما.

بوفون يصل إلى (40 عاما) جانفي القادم، وكان قد ألمح إلى اعتزاله كرة القدم بعد كأس العالم بروسيا 2018، كما أشار لعدم نيته دخول عالم التدريب.

وحسب نفس المصدر الدولي الإيطالي المخضرم لديه عرض من يوفنتوس لشغل منصب إداري بعد اعتزاله، وهناك عرض آخر على طاولته للعمل في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وآخر من الفيفا.

كما هناك بديل آخر مختلف لمواصلة اللعب لسنة آخرى في الدوري الأمريكي لكرة القدم.