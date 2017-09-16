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4 عروض مغرية على طاولة بوفون

4 عروض مغرية على طاولة بوفون

By admin
16 سبتمبر، 2017
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وفقا لـ “توتوسبورت”، فإن حارس مرمى يوفنتوس جيانلويجي بوفون لديه 4 عروض على طاولته منها 3 عروض لشغل منصب إداري، وعرض آخر من الدوري الأمريكي في حال قرر الاستمرار في الملاعب لما بعد سن 40 عاما.

بوفون يصل إلى (40 عاما) جانفي القادم، وكان قد ألمح إلى اعتزاله كرة القدم بعد كأس العالم بروسيا 2018، كما أشار لعدم نيته دخول عالم التدريب.

كما هناك بديل آخر مختلف لمواصلة اللعب لسنة آخرى في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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