إصابة ديمبيلي أسوأ مما كان متوقعاً

ذكرت تقارير صحفية إسبانية نقلاً عن قنوات بي إن سبورت أن عثمان ديمبيلي نجم برشلونة سيغيب لفترة أطول مما كان متوقعاً بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة.

وتلقى ديمبيلي إصابة في مواجهة خيتافي يوم أمس وغادر أرض الملعب، مما اضطر المدرب إرنستو فالفيردي لاستبداله والدفع بجيرارد ديولوفيو.

وكان برشلونة قد أعلن بشكل مبدئي يوم أمس عن معاناة ديمبيلي من إصابة في أوتار الركبة الخلفية، وتوقعت وسائل الإعلام أن يغيب اللاعب لمدة 3 أسابيع عن الملاعب.

لكن يبدو أن الأمور أكثر سوءاً مما كان متوقعاً، حيث أكدت صحيفتي موندو ديبورتيفو وسبورت على أن فترة غياب ديمبيلي قد تمتد لشهرين.

وأضافت التقارير أن ديمبيلي سيغيب عن 7 مباريات لبرشلونة على أقل تقدير وقد يعود أمام ليجانيس في 18 من نوفمبر القادم أو أمام يوفنتوس في 22 من نفس الشهر.