ارتفاع مجنون في مبيعات قمصان سان جيرمان بفضل نيمار

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على حجم مبيعات قمصان باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع الثنائي نيمار وكيليان مبابي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مبيعات قمصان سان جيرمان ارتفعت بنسبة 75% في متاجر النادي بعد التعاقد مع نيمار ومبابي.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان باع 120 ألف قميص في شهر واحد فقط، وهو ما يوضح القيمة التسويقية الكبيرة للثنائي البرازيلي الفرنسي.

يذكر أن سان جيرمان تعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو، كذلك وقع مع مبابي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إلزام الشراء في نهاية الموسم مقابل 180 مليون.