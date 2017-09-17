الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الفرنسيملاعب العالم
ارتفاع مجنون في مبيعات قمصان سان جيرمان بفضل نيمار

ارتفاع مجنون في مبيعات قمصان سان جيرمان بفضل نيمار

By admin
17 سبتمبر، 2017
1845
0
Share:

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على حجم مبيعات قمصان باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع الثنائي نيمار وكيليان مبابي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مبيعات قمصان سان جيرمان ارتفعت بنسبة 75% في متاجر النادي بعد التعاقد مع نيمار ومبابي.

يذكر أن سان جيرمان تعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو، كذلك وقع مع مبابي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إلزام الشراء في نهاية الموسم مقابل 180 مليون.

الموضوع السابق

ليوناردو جارديم : فالكاو سيسجل الكثير من ...

الموضوع التالي

رسمياً .. داني كارفاخال يجدد عقده مع ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017