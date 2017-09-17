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اليغري ينتقد يوفنتوس رغم الفوز على ساسولو

17 سبتمبر 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 60 زيارة

توجه المدرب الإيطالي ماسيمليانو اليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي بالنقد الى فريقه وذلك رغم الفوز على فريق ساسولو بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإيطالي .
ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات اليغري والذي قال : افتقدنا للتركيز بعدما تقدمنا بهدفين دون رد وكان لايجب أن نفقد التركيز بعد تقدمنا بهدفين .
وتابع اليغري : نحن نريد العمل على التركيز بشكل كامل في المباراة ولكن يجب أن نهنئ لاعبي يوفنتوس بعد الفوز .
وتحدث اليغري عن باولو ديبالا قائلاً : ديبالا لاعب رائع للغاية وهو عنصر مهم لليوفي .
واضاف مدرب اليوفي : من الوارد أن يعاني المهاجم بسبب عدم تسجيله للاهداف وهذا يحدث بشكل طبيعي في الموسم ويجب أن يظل هادئ حتى يعود لتسجيل الاهداف .

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