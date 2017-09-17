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برشلونة يصر على مضايقة ليفربول عبر استهداف ماني

برشلونة يصر على مضايقة ليفربول عبر استهداف ماني

By admin
17 سبتمبر، 2017
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ازداد إصرار برشلونة الإسباني على مضايقة ليفربول الإنجليزي بعد ما حدث خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي، حيث رفض الأخير انتقال نجمه فيليب كوتينيو إلى ملعب كامب نو.

صحيفة ديلي ميرور البريطانية وضحت في تقاريرها اهتمام برشلونة بالنجم السنغالي ساديو ماني، حيث ينوي التقدم بعرض مناسب للتعاقد معه صيف 2018.

ويعتبر ساديو ماني أفضل لاعبي ليفربول في الموسم الماضي والحالي، حيث ساهم بشكل واضح في تحقيق العديد من الانتصارات، كما غالباً ما يعاني الريدز في غيابه.

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