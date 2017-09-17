برشلونة يصر على مضايقة ليفربول عبر استهداف ماني

ازداد إصرار برشلونة الإسباني على مضايقة ليفربول الإنجليزي بعد ما حدث خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي، حيث رفض الأخير انتقال نجمه فيليب كوتينيو إلى ملعب كامب نو.

صحيفة ديلي ميرور البريطانية وضحت في تقاريرها اهتمام برشلونة بالنجم السنغالي ساديو ماني، حيث ينوي التقدم بعرض مناسب للتعاقد معه صيف 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول مهدد بخسارة مهاجمه الأبرز في الموسم الحالي خلال الصيف المقبل، وذلك في ظل استعداد برشلونة لإنفاق مبلغ ضخم مقابل اتمام الصفقة.

ويعتبر ساديو ماني أفضل لاعبي ليفربول في الموسم الماضي والحالي، حيث ساهم بشكل واضح في تحقيق العديد من الانتصارات، كما غالباً ما يعاني الريدز في غيابه.