بوغبا مهدد بالغياب حتى نهاية العام بسبب الإصابة !

تلقى مدرب مانشستر يونايتد جوزي مورينيو أخباراً غير سارة حول إصابة نجم وسط ميدانه بول بوغبا، حيث أن اللاعب الفرنسي لا يتعافى بشكل جيد من إصابته على مستوى عضلة الفخذ .

وحسب صحيفة “Times” فإن مصدراً من داخل الطاقم الطبي لمانشستر يونايتد أكد أن إصابة بول بوجبا أسوأ مما كان متوقعاً لها، حيث أن اللاعب مهدد بالغياب لـ 3 أشهر على الأقل، وليس فقط لِـ 4 أسابيع كما أعلن النادي في وقتٍ سابق .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن بول بوغبا يعاني من تمزق على مستوى عضلة فخذه الأيسر ما تسبب كذلك في إصابة إضافية في أوتار الركبة، ما قد يبعد النجم الفرنسي عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري .

ودائماً حسب صحيفة “Times” فإن إصابة بوغبا على مستوى الفخذ كانت بسبب التدريبات المكثفة المبالغ فيها التي كان يقوم بها اللاعب على انفراد خلال معسكر الفريق في الولايات المتحدة في فصل الصيف، ما أثر على عضلة اللاعب بشكل سلبي .

وكان بول بوغبا قد غادر ملعب أولد ترافورد مصاباً خلال أول دقائق مباراة افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام بازل يوم الثلاثاء الماضي .