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تشيلسي يسقط في فخ التعادل السلبي امام آرسنال بالبريميرليغ

تشيلسي يسقط في فخ التعادل السلبي امام آرسنال بالبريميرليغ

By admin
17 سبتمبر، 2017
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تعادل نادي تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه آرسنال بدون أهداف في إطار لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
ودخل تشيلسي بقوة في الشوط الأول مستغلاً بعض الهجمات الخطيرة عبر كلاً من بيدرو رودريغيز وألفارو موراتا ولكن دون جدوى .
وحاول نادي آرسنال عبر هجمات آرون رامسي وداني ويلبيك تسجيل الهدف الاول ولكن دون جدوى .
ارتطمت كرة لرامسي في عارضة تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي لتمر بسلام على جماهير البلوز .
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مابين الفريقين .
وفي الشوط الثاني واصل فريق تشيلسي ضغطه وذلك من اجل تسجيل الهدف الاول ولكن دون جدوى .
حاول نادي آرسنال بعد نزول اليكسيس سانشيز صنع الكثير من الهجمات الخطيرة ولكن دون جدوى .
شهدت المباراة طرد البرازيلي دافيد لويز مدافع تشيلسي في الدقيقة ال87 بعد تدخل عنيف على سعيد كولاسيناك مدافع الآرسنال .
انتهت المباراة بالتعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي .
اصبح رصيد تشيلسي بعد التعادل 10 نقاط في المركز الثالث ، بينما أصبح رصيد آرسنال 7 نقاط في المركز ال12 .
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