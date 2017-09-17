تشيلسي يسقط في فخ التعادل السلبي امام آرسنال بالبريميرليغ

تعادل نادي تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه آرسنال بدون أهداف في إطار لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

ودخل تشيلسي بقوة في الشوط الأول مستغلاً بعض الهجمات الخطيرة عبر كلاً من بيدرو رودريغيز وألفارو موراتا ولكن دون جدوى .

وحاول نادي آرسنال عبر هجمات آرون رامسي وداني ويلبيك تسجيل الهدف الاول ولكن دون جدوى .

ارتطمت كرة لرامسي في عارضة تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي لتمر بسلام على جماهير البلوز .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مابين الفريقين .

وفي الشوط الثاني واصل فريق تشيلسي ضغطه وذلك من اجل تسجيل الهدف الاول ولكن دون جدوى .

حاول نادي آرسنال بعد نزول اليكسيس سانشيز صنع الكثير من الهجمات الخطيرة ولكن دون جدوى .

شهدت المباراة طرد البرازيلي دافيد لويز مدافع تشيلسي في الدقيقة ال87 بعد تدخل عنيف على سعيد كولاسيناك مدافع الآرسنال .

انتهت المباراة بالتعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي .

اصبح رصيد تشيلسي بعد التعادل 10 نقاط في المركز الثالث ، بينما أصبح رصيد آرسنال 7 نقاط في المركز ال12 .