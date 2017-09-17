تضارب في الأنباء حول مشاركة أوزيل ضد تشيلسي

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية حول إمكانية غياب مسعود أوزيل نجم آرسنال عن مواجهة تشيلسي المرتقبة التي ستقام بعد ساعات قليلة اليوم الأحد.

الصحيفة وضحت في تقاريرها العاجلة بأن اللاعب لم يشفى من الإصابة بعد، وابتعاده عن التدريبات أمس يؤكد الشكوك حول مشاركته ضد تشيلسي.

بدورها وضحت قناة سكاي سبورت البريطانية عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت بأن أوزيل شفي من الإصابة وسيشارك في مواجهة تشيلسي.

وغاب أوزيل عن مواجهة آرسنال ضد كولن ضمن مسابقة الدوري الأوروبي الخميس الماضي، حيث أشارت التقارير إلى أنه عانى من حمل زائد على العضلات جعله يحصل على الراحة.