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تضارب في الأنباء حول مشاركة أوزيل ضد تشيلسي

17 سبتمبر 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 43 زيارة

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية حول إمكانية غياب مسعود أوزيل نجم آرسنال عن مواجهة تشيلسي المرتقبة التي ستقام بعد ساعات قليلة اليوم الأحد.

الصحيفة وضحت في تقاريرها العاجلة بأن اللاعب لم يشفى من الإصابة بعد، وابتعاده عن التدريبات أمس يؤكد الشكوك حول مشاركته ضد تشيلسي.

وغاب أوزيل عن مواجهة آرسنال ضد كولن ضمن مسابقة الدوري الأوروبي الخميس الماضي، حيث أشارت التقارير إلى أنه عانى من حمل زائد على العضلات جعله يحصل على الراحة.

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