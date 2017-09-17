ثنائية كالينيتش تقود ميلان لتخطي أودينيزي والاقتراب من الصدارة

نجح فريق ميلان في انتزاع انتصارا صعبا أمام ضيفه أودينيزي بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وافتتح نيكولا كالينينش التسجيل لميلان بعد مرور 22 دقيقة، ليمنح فريقه الأفضلية بالدقائق الأولى من زمن المباراة.

ولم يهنأ الروسونيري طويلا بهدف مهاجمه الكرواتي، حيث عادل كيفين لاسانيا النتيجة للضيوف بعدها بست دقائق، قبل أن يعود كالينيتش للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 31.

وبهذا الفوز يرفع ميلان رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي وبفارق 3 نقاط عن نابولي ويوفنتوس وإنتر المتصدرين، ويحتل أودينيزي المركز الثالث عشر بثلاث نقاط.