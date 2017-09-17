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جماهير تشيلسي تسخر من آرسنال

جماهير تشيلسي تسخر من آرسنال

By admin
17 سبتمبر، 2017
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استقبلت جماهير تشيلسي على ملعب سامفورد بريدج خصم الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز الغريم اللندني آرسنال ومدربه آرسين فينغر بِهتافات وأهازيج ساخرة .

ومنذ الدقيقة الأولى للمباراة بدأت جماهير تشيلسي بإطلاق هتافات “أين كنتم يوم الخميس ؟” في إشارة إلى غياب جماهير آرسنال عن مباراة الجولة الأولى من الدوري الأوروبي أمام كولن الألماني على ملعب الإمارات يوم الخميس الماضي .

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