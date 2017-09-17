ديبالا يرفض مقارنته بميسي “صانع التاريخ”

رفض الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس مقارنته بمواطنه ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي بعد تسجيله الهاتريك الثاني له هذا الموسم، بعد مرور 4 جولات فقط.

وقال ديبالا في تصريحات تليفزيونية لشبكة “سكاي سبورت” اليوم الأحد: “حصلت على الكرة (بتسجيل هاتريك) مرتين في الأرجنتين.. والآن مرتين في إيطاليا. أنا سعيد بالطبع لذلك”.

وأضاف “أرفض أي مقارنة مع ميسي. إنَّه شخص كتب اسمه بأحرف من ذهب في كتب التاريخ، وفاز بالكرة الذهبية 5 مرات.. أنا فقط ديبالا، وأريد أن أكون ديبالا، وأن أصنع أشياء ترتبط فقط بي”.

ويتربَّع باولو ديبالا، على صدارة هدافي الكالتشيو بـ8 أهداف، بعد مرور 4 جولات فقط، سجَّل خلالهم جميعًا النجم الأرجنتيني، هدفًا على الأقل ليصبح أول لاعب في تاريخ يوفنتوس، يسجل في الجولات الأربع الأولى.