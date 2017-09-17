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ديبالا يصل إلى هدفه الـ 50 بقميص يوفنتوس

ديبالا يصل إلى هدفه الـ 50 بقميص يوفنتوس

By admin
17 سبتمبر، 2017
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يواصل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا تحسين أرقامه الشخصية بقميص نادي السيدة العجوز، حيث أن اللاعب نجح في الوصول إلى هدفه الـ 50 مع الفريق مع بداية موسمه الثالث .

وتمكن باولو ديبالا من التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 16 من عمر مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي أمام ساسولو على ملعب مابي، ليصل بذلك إلى هدفه الـ 50 مع نادي السيدة العجوز في مباراته الـ 100، قبل أن يضيف الهداف الثاني والـ 51 له مع الفريق في الدقيقة 49 .

كما نجح باولو ديبالا في دخول تاريخ يوفنتوس كأول لاعب ينجح في التسجيل في الجولات الأربعة الأولى من الدوري الإيطالي، هو الذي يتصدر قائمة الهدافين بـ 7 أهداف حتى الآن .

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