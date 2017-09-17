رسمياً .. داني كارفاخال يجدد عقده مع ريال مدريد

يواصل ريال مدريد تجديد عقود نجومه، وهذه المرة يأتي الدور على الظهير الأيمن الدولي الإسباني داني كارفاخال والذي مدد ارتباطه مع نادي العاصمة .

ونشر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني يعلن فيه عن تجديد عقد ظهيره الأيمن داني كارفاخال لسنتين إضافيتين ليستمر مع النادي إلى غاية صيف 2022 .

كما أعلن ريال مدريد في بيانه عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم غدٍ الاثنين في قاعة مؤتمرات ملعب سانتياجو بيرنابيو على الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي، حيث سيتحدث كارفاخال عن عقده الجديد أمام الصحافة .

ويلعب داني كارفاخال (25 سنة) موسمه الخامس بقميص ريال مدريد، هو الذي عاد إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2013 قادماً من باير ليفركوزن مقابل 6.5 مليون يورو .