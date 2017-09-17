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رسمياً .. داني كارفاخال يجدد عقده مع ريال مدريد

رسمياً .. داني كارفاخال يجدد عقده مع ريال مدريد

By admin
17 سبتمبر، 2017
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يواصل ريال مدريد تجديد عقود نجومه، وهذه المرة يأتي الدور على الظهير الأيمن الدولي الإسباني داني كارفاخال والذي مدد ارتباطه مع نادي العاصمة .

ونشر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني يعلن فيه عن تجديد عقد ظهيره الأيمن داني كارفاخال لسنتين إضافيتين ليستمر مع النادي إلى غاية صيف 2022 .

ويلعب داني كارفاخال (25 سنة) موسمه الخامس بقميص ريال مدريد، هو الذي عاد إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2013 قادماً من باير ليفركوزن مقابل 6.5 مليون يورو .

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