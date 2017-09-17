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رسميا.. برشلونة يعلن عن غياب ديمبيلي لمدة طويلة

رسميا.. برشلونة يعلن عن غياب ديمبيلي لمدة طويلة

By admin
17 سبتمبر، 2017
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أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت عن غياب مهاجمه الشاب عثمان ديمبيلي عن الملاعب لمدة طويلة.

وتلقى ديمبيلي إصابة في مواجهة خيتافي يوم أمس وغادر أرض الملعب، مما اضطر المدرب إرنستو فالفيردي لاستبداله والدفع بجيرارد ديولوفيو.

“وسيخضع اللاعب للتدخل الجراحي من قبل الدكتور “ساكاري أورافا” الأسبوع القادم في فنلندا. ومدة غيابه تتراوح بين 3 أشهر ونصف، إلى 4 أشهر.”

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