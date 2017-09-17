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رونالدو سيجبر موهبة الريال على الرحيل

رونالدو سيجبر موهبة الريال على الرحيل

By admin
17 سبتمبر، 2017
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أكدت تقارير صحفية ان نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو سيجبر اللاعب بورخا مايورال على الرحيل عن صفوف الفريق الملكي.
ونشرت صحيفة الديلي ستار نقلاً عن تقارير صحفية ان رونالدو سيجبر بورخا مايورال على الرحيل عن الريال في الفترة المقبلة.
حيث تشير التقارير إلى ان رونالدو لن يتيح الفرصة لمايورال بالظهور في هجوم الفريق الملكي ، وسيشغل مركز المهاجم في تشكيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.
وبذلك سيكون مايورال أمام خيار الرحيل عن صفوف الريال من أجل الحصول على فرصة أفضل في المشاركة في جانفي المقبل .
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