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ريال مدريد على موعد مع إنجاز تاريخي في ملعب أنويتا

ريال مدريد على موعد مع إنجاز تاريخي في ملعب أنويتا

By admin
17 سبتمبر، 2017
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يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة ريال سوسيداد اليوم الأحد على ملعب أنويتا ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق إنجاز تاريخي في هذه المباراة وهو معادلة رقم سانتوس القياسي في عدد المباريات المتتالية التي تمكن فيها من التسجيل.

وكانت آخر مرة فشل فيها ريال مدريد بالتسجيل في 26 من أفريل عام 2016 أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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