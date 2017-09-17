ريال مدريد على موعد مع إنجاز تاريخي في ملعب أنويتا

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة ريال سوسيداد اليوم الأحد على ملعب أنويتا ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق إنجاز تاريخي في هذه المباراة وهو معادلة رقم سانتوس القياسي في عدد المباريات المتتالية التي تمكن فيها من التسجيل.

ونجح ريال مدريد في التسجيل بـ72 مباراة متتالية بجميع المسابقات، وهو يحتاج لتسجيل هدف على الأقل في مباراة اليوم من أجل معادلة رقم سانتوس الذي حققه خلال عامي 1962-63 في حقبة الجوهرة البرازيلية بيليه.

وكانت آخر مرة فشل فيها ريال مدريد بالتسجيل في 26 من أفريل عام 2016 أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.